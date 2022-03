Das einstige Traumpaar ist offiziell wieder Single! Am Mittwoch sind Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) von einem Richter wieder ledig gesprochen worden. Nachdem der Rapper zunächst noch versucht hatte, die offizielle Trennung von seiner großen Liebe hinauszuzögern, hat er nun offensichtlich doch eingewilligt. Aber trotz allem scheint der "Gold Digger"-Interpret nicht sonderlich glücklich mit der Entscheidung des Gerichts zu sein.

Paparazzi-Bilder zeigen den 44-Jährigen jetzt erstmals nach dem Scheidungsspruch in der Öffentlichkeit. Im dunklen Schlabberlook und mit 800-Dollar-Yeezy-Slides ist Kanye in Miami unterwegs. Auf einem Foto blickt der Rapper von seinem Smartphone auf und sieht dabei mürrisch aus. Hängt die schlechte Laune des Musikproduzenten etwa mit dem zuvor gefallenen Scheidungsurteil zusammen? Dabei zeigte sich Kanye in letzter Zeit öfters turtelnd mit Chaney Jones. Vielleicht kann das 24-jährige Model den Rapper über die Entscheidung des Richters hinwegtrösten.

Kim hingegen scheint das Urteil gut zu verkraften. Auch sie wurde kurz nach der Verkündung der Entscheidung gesichtet. Zusammen mit ihrer Tochter North (8) war sie nach einem Termin in Los Angeles unterwegs. Beide schienen von Ereignissen des Vortages unbeeindruckt. Immerhin hat Kim mit Komiker Pete Davidson (28) ebenfalls einen neuen Partner an ihrer Seite.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Anzeige

MEGA Kanye West und Chaney Jones, März 2022

Anzeige

Backgrid Kim Kardashian, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de