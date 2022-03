Sind Kanye West (44) und Chaney Jones nun offiziell ein Paar? Seit ein paar Wochen wird der Rapper immer wieder mit dem Model in der Öffentlichkeit gesichtet. Doch ob der Musiker und die Influencerin tatsächlich eine Beziehung führen oder einfach nur Freunde sind, verrieten sie bisher nicht. Jetzt könnte aber Licht ins Dunkle kommen – Kanye deutete im Netz an, dass es zwischen ihm und Chaney etwas Ernstes sein könnte.

Auf Instagram teilte der 44-Jährige nun einen Beitrag eines Onlinemagazins, in dem die angebliche Liebe von ihm und dem Model thematisiert wird. Besonders auffällig: Kanye kommentierte den Post auf seinem Account mit einem Herz. Bestätigt er damit etwa die Beziehung zu Chaney? "Meine Liebe", schrieb diese unter den Beitrag des vierfachen Vaters und versah ihren Kommentar ebenfalls mit einem Herz-Emoji.

Vor wenigen Tagen teilte das Model einen Schnappschuss der beiden in seiner Instagram-Story – was viele Fans als Pärchen-Outing deuteten. Auf dem Bild umarmte der "Gold Digger"-Interpret die Influencerin, während diese dezent in die Kamera lächelte. Der Aufnahme fügte Chaney zudem ein Emoji in der Form eines Herzens hinzu.

MEGA Kanye West und Chaney Jones

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones und Kanye West

