Damit macht Jennifer Lawrence (31) die Babynews offiziell. Ende Februar machte die Nachricht die Runde, dass die Schauspielerin erstmals Mutter geworden sei. Das hatte aber weder die Hunger Games-Darstellerin noch ihr Ehemann Cooke Maroney bestätigt – es waren lediglich Dokumente zur Geburt aufgetaucht. Auch wenn sich das Paar nach wie vor nicht zu seinem Nachwuchs geäußert hat, ist jetzt aber klar: Das Kind ist tatsächlich auf der Welt. Jennifer wurde ohne Babybauch gesichtet.

Paparazzi haben die 31-Jährige jetzt bei einem Spaziergang in Los Angeles abgelichtet. Auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, ist sie in einem farbenfrohen Schlabberlook unterwegs. Jennifer kombiniert eine orangefarbene Sporthose mit einem weiten Shirt in Türkis. Auch wenn das XXL-Shirt ihre Figur nicht gerade betont, ist deutlich zu erkennen, dass die Hollywoodschönheit nicht mehr schwanger ist. Zwar ist so kurz nach der Geburt noch eine leichte Wölbung zu sehen – einen Babybauch trägt sie aber definitiv nicht mehr mit sich.

Infos zu ihrem Kind gibt es nach wie vor jedoch nicht – sogar aus dem Geschlecht machen die Oscar-Preisträgerin und ihr Partner ein großes Geheimnis. "Jeder Instinkt meines Körpers möchte die Privatsphäre für den Rest des Lebens schützen, so gut es geht", hatte Jennifer vor einiger Zeit gegenüber Vanity Fair betont.

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

Backgrid USA / Actionpress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Dezember 2021 im East Village, Manhattan

