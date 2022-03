Die Höhle der Löwen bekommt weiblichen Zuwachs! Am 4. April startet die elfte Staffel der beliebten Gründer-Show – und zwar mit einem neuen Gesicht: Die Unternehmerin Sarna Röser stößt als Gastlöwin zu den Investoren dazu. Damit sitzt mit Dagmar Wöhrl (67) und Judith Williams (50) jetzt neben fünf Männern endlich eine dritte Frau in der Löwenriege. Dagmar freut sich riesig über diese Entwicklung!

Auf Instagram veröffentlichte die Familienunternehmerin jetzt ein zauberhaftes Foto, das bei den Dreharbeiten zur neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel in Köln entstanden ist: Hier sieht man die drei Frauen herzlich miteinander lachen. Dagmar betitelte den Schnappschuss: "Frauenpower mal drei!" Weiter schrieb die 67-Jährige: "Ich freue mich sehr über die gemeinsame Folge, in der wir Frauen die Mehrheit bilden." Zur Erklärung: In der Start-up-Show rotieren die insgesamt acht Investoren, sie nehmen nie alle gleichzeitig an einer Sendung teil – meistens sind es fünf pro Ausgabe.

Auch Judith dürfte bei Sarnas Einstieg gejubelt haben. Erst vergangenes Jahr hatte sie im Promiflash-Interview betont: "Ich fände das großartig, wenn noch weitere Frauen dazukommen würden!" Dann hatte sie lachend ergänzt: "Ich könnte mir auch vorstellen, dass da mal fünf Frauen sitzen! Das würde mir richtig viel Spaß machen – eigentlich am meisten Spaß, muss ich sagen..."

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

RTL/ Bernd-Michael Maurer Die Investoren bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

