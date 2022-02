Aufregende Neuigkeiten für die Fans von Die Höhle der Löwen! Die beliebte Gründer-Show mit den Investoren Ralf Dümmel (55), Carsten Maschmeyer (62) und Co. läuft jetzt schon seit 2014 im TV und begeisterte in bisher zehn Staffeln die Zuschauer. Dass es auch eine elfte Ausgabe geben wird, war schon bekannt, aber es gab noch keinen Starttermin. Tatsächlich müssen die Fans sich nicht mehr lange gedulden: "Die Höhle der Löwen"-Staffel elf startet schon im April – und zwar mit einer neuen Löwin in der Runde!

Das gab der Sender Vox jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: Die neue Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" startet am 4. April um 20:15 Uhr – somit werden die Folgen wie gehabt montags ausgestrahlt. Und einschalten lohnt sich, denn: Zum ersten Mal sitzt die Unternehmerin Sarna Röser in der Löwenriege! "Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein", betont die 34-Jährige. Mit Sarna sitzt nun eine dritte Frau auf dem Investoren-Sessel. Bisher kamen auf fünf Männer "nur" Dagmar Wöhrl (67) und Judith Williams (50).

Doch wie tickt die frischgebackene Gast-Löwin eigentlich? Und warum macht sie bei der Show mit? "Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern!", verrät Sarna. "Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen – und sich dem Wettbewerb zu stellen."

Dagmar Wöhrl und Sarna Röser, Unternehmerinnen

Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel zehn

Sarna Röser, Bundesvorsitzende von "Die jungen Unternehmer"

