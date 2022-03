Macht sich Clea-Lacy Juhn (30) Gedanken über Riccardo Basiles (30) Let's Dance-Teilnahme? Seit 2019 sind die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Moderator ein Paar. Seit rund eineinhalb Jahren wohnen die zwei Turteltauben auch zusammen. Doch wie findet es die Influencerin eigentlich, dass ihr Partner momentan bei der beliebten Tanzshow mitmacht? Schließlich kommt er seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (39) dabei ziemlich nahe...

In ihrer Instagram-Story stellte die 30-Jährige klar, dass sie überhaupt nicht eifersüchtig sei. "Wir vertrauen uns", verdeutlichte sie ihre Haltung und fügte hinzu: "Oft spielt Eifersucht sich nur in unseren Köpfen ab. Wir machen uns Gedanken über Dinge, die es nicht gibt und die auch so nie stattfinden werden." Vor einigen Jahren hätte Clea-Lacy aber wohl noch anders über die Teilnahme ihres Liebsten gedacht. "Meine jetzige Einstellung ist für mich gesünder", meinte die Reality-TV-Bekanntheit.

Natürlich feuert Clea-Lacy ihren Partner auch kräftig an. Bisher schlage sich Riccardo auf dem Tanzparkett auch ziemlich gut. "Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert und am Staunen. Vor allem ist er in den Händen von Isabel bestens aufgehoben", schwärmte die Beauty abschließend.

Instagram / riccardobasile Isabel Evdardsson und Riccardo Basile, "Let's Dance"-Teilnehmer 2022

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihrem Partner Riccardo Basile

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Reality-TV-Bekanntheit

