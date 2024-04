"Ach du Scheiße": Angela Finger-Erben erlebt Schockmoment

Die Ausgabe der RTL-Sendung "Punkt 6" lief am Dienstag nicht so wie geplant. Während einer Anmoderation von Angela Finger-Erben (44) und ihrem Kollegen David Fischer kommt es hinter der Kamera zu einem lauten Scheppern – gefolgt von einem Aufschrei! Daraufhin schlägt sich die Moderatorin die Hand vor den Mund und es entwischt ihr ein "Ach du Scheiße!". David macht mit der Moderation tapfer weiter, aber die Nachrichtensprecherin ist sichtlich geschockt. Was die Zuschauer aus dem Off noch mitbekommen, bevor der nächste geplante Beitrag anfing: Hinter der Kamera ist ein Mitglied der Film-Crew umgekippt.

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas im RTL-Fernsehprogramm passiert. Im Jahr 2020 erlitt die "Punkt 12"-Moderatorin Roberta Bieling (49) einen Schwächeanfall vor laufender Kamera. Damals musste sie während des laufenden Programms eine kurze Pause einlegen, um nicht doch noch umzukippen. Nachdem sie von einem Arzt untersucht wurde, verriet die dreifache Mama via Instagram, dass ein verrutschter Halswirbel den Schwindel verursacht habe. Auch diesmal wurde für das Mitglied der Kamera-Crew ein Notarzt gerufen, wie T-Online berichtet. Dem Kameramann soll es aber schon wieder besser gehen.

Angela sah während des Vorfalls recht erschrocken aus, doch schon nach dem folgenden Beitrag hatte sie die Fassung wiedergewonnen. Da kam ihr wahrscheinlich ihre jahrelange Erfahrung im TV-Business zugute. Seit 2009 steht sie schon für RTL vor der Kamera – schon in ihren Anfängen moderierte sie "Punkt 6" und "Punkt 9", damals zusammen mit Wolfram Kons. Nun wirkt sie wieder beim Frühmagazin "Punkt 6" mit, moderiert aber auch noch andere Sendungen wie Schwiegertochter gesucht und "Ich bin ein Star – Die Stunde danach".

TVNOW / Guido Engels Susanna Ohlen, Maurice Gajda und Angela Finger-Erben (v.l.n.r.) bei "Guten Morgen Deutschland"

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, TV-Moderatorin

