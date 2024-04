RTL muss "Punkt 12"-Studio wegen Weltkriegsbombe evakuieren

Mit dieser Wendung hatte zuvor wohl niemand gerechnet. Eigentlich begann die heutige Live-Aufzeichnung von "Punkt 12" wie jede andere Sendung – jedoch kommt es inmitten der Sendung plötzlich zu einem unvorhersehbaren Zwischenfall. Der Grund: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Studios in Köln-Deutz. Da diese entschärft werden soll, mussten kurzerhand alle Mitarbeiter, einschließlich der Moderatorin Roberta Bieling (49), das Gebäude räumen. Für den RTL-News-Geschäftsführer Martin Gradl ist das jedoch halb so wild, wie er in einer Stellungnahme deutlich macht, die auf der Webseite des Senders abrufbar ist: "Auch in so einer erschwerten Situation wollen wir für unser Publikum da sein. Daher verlegen wir kurzerhand unser Studio nach draußen."

Da die Entschärfung der Weltkriegsbombe erst um 14 Uhr begann, ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss, wann genau die Mitarbeiter wieder ins Studio zurückkehren dürfen. Daher lautet nun auch die Devise: Abwarten und Tee trinken – oder besser gesagt, weiter senden, wie der Geschäftsführer des Senders weiter verrät. "[Wir] werden von außerhalb der Evakuierungszone 'Punkt 12' und eventuell auch die späteren aktuellen Sendungen 'Explosiv' und 'Exclusiv' sowie das Programm von ntv weiter live senden", erklärt er und fügt hinzu: "Falls wir bis 18:45 Uhr nicht zurück ins Sendezentrum können, wird es 'RTL Aktuell' live mit Jan Hofer (74) aus Berlin geben."

Zuletzt sorgte der Sender mit weniger gefährlichen, aber ebenso überraschenden News für Aufsehen. Nachdem die RTL-Urgesteine Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (67) verkündet hatten, ihre Karrieren als Nachrichtensprecher zu beenden, wurden ihre Nachfolger während einer Pressekonferenz endlichvorgestellt. Zwei Moderatorenteams sollen die beiden ersetzen. Das erste Paar bilden Christopher Wittich und Anna Fleischhauer, während das zweite Zweiergespann aus Roberta und Andreas von Thien (57) besteht.

Anzeige Anzeige

Instagram / roberta.bieling Roberta Bieling, RTL-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Christopher Wittich und Anna Fleischhauer, Roberta Bieling und Andreas von Thien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr die Evakuierungsaktion mitbekommen? Nein, davon höre ich zum ersten Mal. Ja, habe ich tatsächlich schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de