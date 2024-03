Zum Geburtstag: Roberta Bieling posiert mit Tochter im Netz

Roberta Bieling (49) hatte allen Grund zum Feiern – ihre kleine Tochter Nenna hatte Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte die RTL-Moderatorin am Donnerstag einen Schnappschuss mit ihrem Schatz auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Bild strahlt die Journalistin bis über beide Ohren, während sie Nenna liebevoll umarmt. "Was für ein besonderer Geburtstag: Meine kleine Nenna wird heute zehn! Das ging so schnell und jeder Tag mit dir ist wunderschön! Ich bin so froh, dass es dich gibt! Herzlichen Glückwunsch!", schreibt die stolze Mutter zudem auf der Fotoplattform.

Von diesem seltenen Einblick in Robertas Familienleben waren die Fans total hin und weg – in der Kommentarspalte überhäuften sie die Moderatorin mit zahlreichen Komplimenten und beglückwünschten Nenna zu ihrem Ehrentag. "So ein schönes Bild!", "Alles Gute zum Geburtstag, liebe Nenna" oder auch "So ein strahlendes Foto von dir", schrieben beispielsweise drei begeisterte Social-Media-User.

Nenna ist aber nicht Robertas einzige Tochter: Die TV-Bekanntheit hat eine kleine Rasselbande zu Hause. Neben Nenna hat die "RTL Aktuell"-Moderatorin auch noch die zwei Töchter Liv und Elin. Ihre Kids durfte sie gemeinsam mit ihrem Mann Martin Gradl, dem Co-Geschäftsführer von RTL, auf der Welt begrüßen. Ihr Privatleben hält sie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / roberta.bieling Roberta Bieling, RTL-Moderatorin

Instagram / roberta.bieling Roberta Bieling im Mai 2023

