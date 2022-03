Die zweite Let's Dance-Show steht unter einem ganz besonderen Motto! Am vergangenen Freitag musste das erste Tanzpaar die Show verlassen. Da Hardy Krüger jr. (53) nun aber krankheitsbedingt ausfällt, darf die eigentlich ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) noch einmal antreten. Weil allerdings auch ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (34) nicht teilnehmen kann, performt sie an der Seite von Jimmie Surles. Timur Ülker (32) muss sich mit Patricija Ionel (27) ebenfalls auf eine neue Tanzpartnerin einstellen. Doch was für Performances haben die Promis eigentlich vorbereitet?

Wie RTL vorab bekannt gibt, tanzen die Kandidaten in der zweiten Show zu Songs aus ihren Geburtsjahren. Bei Lilly ist das eine Rumba zu "Heart Of Gold" von Neil Young. Der 1989 geborene Timur schwebt dagegen zu "Right Here Waiting" von Richard Marx über das Tanzparkett. Neben diesen beiden performt auch die jüngste Teilnehmerin, Cheyenne Ochsenknecht (21), eine Rumba mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31). Ihr Lied ist "She's Got That Light" von Orange Blue. Mike Singer (22), der im selben Jahr wie das Model geboren wurde, tanzt mit Christina Luft (32) einen Cha-Cha-Cha zu "Summer Jam – Alle Farben Remix" von The Underdog Project und Alle Farben. Michelle (50) und Christian Polanc (43) geben denselben Tanz zu "Eine neue Liebe" von Jürgen Marcus zum Besten.

Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) wählten einen Wiener Walzer zu "What's A Woman" von Vaya Con Dios. Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39) tanzen einen Jive zu "The One And Only" von Chesney Hawkes. Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35) schweben dagegen mit einer Salsa zu "Deseándote" von Frankie Ruiz über das Tanzparkett. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) bieten einen Paso Doble zu "Insomnia" von Faithless dar. Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) zeigen ihre Choreografie zu einem Slowfox zu "Everytime We Touch" von Maggie Reilly. Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) versuchen die Jury dagegen mit einem Jive zu "Kids In America" von Kim Wilde zu überzeugen. Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) treten mit einem Paso Doble zu "The Final Countdown" von Europe auf und Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) mit einer Rumba zu "I Just Called To Say I Love You" von Stevie Wonder.

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Sänger Mike Singer und Tänzerin Christina Luft

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

