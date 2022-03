Traurige Nachrichten für alle Fans von Hardy Krüger Jr. (53)! Der deutsche Schauspieler wollte sich eigentlich der Herausforderung Let's Dance stellen – allerdings musste er schon in der ersten regulären Show aussetzen. Der Grund: Der "Gegen den Wind"-Darsteller wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt gibt es weitere schlechte Neuigkeiten: Hardys Test ist weiterhin positiv – und aus diesem Grund scheidet er jetzt endgültig bei "Let's Dance" aus!

Diese Nachricht gaben die Verantwortlichen jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account von "Let's Dance" bekannt. "Hardy Krüger Jr. ist weiter positiv auf Corona getestet und kann in Show zwei erneut nicht antreten – was das endgültige Aus bei 'Let's Dance' für ihn bedeutet", heißt es in dem Statement. Dafür bekommt Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), die bereits ausgeschieden war, eine zweite Chance.

Neben Hardy sind auch noch weitere "Let's Dance"-Stars betroffen. "So können Andrzej Cibis und Malika Dzumaev nicht an der Show teilnehmen", erklärten die Verantwortlichen und fügten hinzu: "Für sie springen Jimmie Surles und Patricija Ionel ein, die mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Timur Ülker tanzen werden."

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hardy Krüger Jr. und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Andrzej Cibis und Lilly zu Sayn-Wittgenstein bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de