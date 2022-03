Samira Klampfl (28) erlebt gerade eine ganz besondere Zeit! Die Beauty erwartet nämlich ihren ersten Nachwuchs – gemeinsam mit Serkan Yavuz (28), den sie im Reality-TV-Format Bachelor in Paradise kennen- und lieben lernte. Bis zur Geburt des kleinen Töchterchens dauert es auch nicht mehr allzu lang, denn bereits Mitte Mai soll es so weit sein. Das kann Samira augenscheinlich kaum erwarten: Im Netz präsentiert sie stolz ihren großen Babybauch!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige nun eine Aufnahme, auf der ihre Kugel mehr als deutlich zu sehen ist. In seitlicher Pose steht die gebürtige Münchnerin am Strand und trägt nur einen knappen Bikini. Unterhalb des Beitrags schrieb sie zudem ein paar inspirierende Worte: "Intuition. Wir alle haben sie. Es gibt keinen Grund, sich verrückt zu machen. Was für den einen funktioniert, ist für den anderen nichts." Passend dazu bekräftigen sie auch ihre Follower: "Ihr werdet sicherlich tolle Eltern", kommentierte beispielsweise ein User.

Und wie läuft es aktuell mit dem zukünftigen Vater? Offenbar kann Samira gar nicht genug von ihm bekommen! In einem Instagram-Q&A verriet die Reality-TV-Bekanntheit jedenfalls, dass sie große Lust auf Schäferstündchen mit ihrem Serkan verspüre. Seit der Schwangerschaft habe die Influencerin nämlich ein besonders großes sexuelles Verlangen nach ihrem Partner.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Paar

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de