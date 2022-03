Skylar Astin (34) schnappt sich einen neuen Top-Job! Der New Yorker wurde 2012 besonders durch den Film Pitch Perfect einer breiteren Masse bekannt. Nach dem Durchbruch war er auch in der Fortsetzung "Pitch Perfect 2" und zudem in Produktionen wie Glee oder "Crazy Ex-Girlfriend" zu sehen. Jetzt konnte der Broadway-Darsteller eine weitere große Rolle ergattern: Skylar gehört offenbar schon bald zum Cast von Grey's Anatomy!

Das berichtet jetzt Deadline. Demnach soll der US-Amerikaner in der 18. Staffel der beliebten Serie eine wiederkehrende Rolle bekommen haben: Skylar wird Todd Earnes, einen Umweltwissenschaftler, darstellen, dessen Schwester im Greys Sloan Memorial behandelt wird. Sein erster Auftritt in "Grey's Anatomy" soll am 24. März ausgestrahlt werden.

In der neuen Season ist aber nicht nur Skylar der Neue im Cast. Auch Greg Tarzan Davis gehört seit Staffel 18 als Dr. Jordan Wright zur Besetzung. Auf einen anderen Star müssen die Fans in der neuen Staffel hingegen verzichten. Richard Flood (39), der den Dr. Cormac Hayes verkörpert hatte, ist ab der Hälfte der Season nicht mehr zu sehen.

Getty Images Skylar Astin, Schauspieler und Model

Getty Images Skylar Astin beim TVfest 2020 in Atlanta

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

