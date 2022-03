Hilaria Baldwin (38) zieht sich zurück! Hinter der Yogalehrerin und ihrem Mann Alec (63) liegen harte Monate. Im Herbst hatte der Schauspieler am Set des Films "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Deren Familie klagte den Hollywoodstar anschließend an. Hilaria scheinen der ganze Stress und die Vorwürfe gegen ihren Liebsten ziemlich zu belasten – die 38-Jährige nimmt sich nun eine Auszeit.

Auf ihrem Instagram-Profil richtete sich die sechsfache Mama nun an ihre Follower. In einem Statement erklärte sie: "Ich werde mir eine Pause von Social Media nehmen. Ich verspreche euch, dass ich zurückkommen werde. Ich liebe euch alle und weiß, dass ihr euch Sorgen macht!" Hilaria gab weiter an, eventuell ab und zu ein Foto zu teilen. "Seid gut zu euch selbst!", ermahnte sie ihre Community zudem.

Das ganze "Rust"-Drama dürfte die Familie auch in den kommenden Monaten noch mächtig beschäftigen. Nach Einreichen der Klage meldete sich Halynas Witwer kürzlich zu Wort – und teilte ziemlich gegen Alec aus: "Ich war so wütend. Ihn zu sehen, wie er öffentlich und detailliert über ihren Tod spricht und dann überhaupt keine Verantwortung übernimmt!"

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Getty Images Hilaria Baldwin, Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin

MEGA Alec Baldwin und seine Frau Hilaria

