Nele Wüstenberg (28) möchte keine Zeit mit Eifersuchtsdrama verschwenden! Die Influencerin steht derzeit hoch in der Gunst von Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30). Der Bachelor scheint ganz angetan von der Hamburgerin zu sein – und während ihre Konkurrentin Jana-Maria Herz (30) die Momente der Zweisamkeit oft nutzt, sich bei Dominik über dessen Küsse mit anderen Frauen zu beschweren, zeigt Nele ihre Eifersucht kaum. Stört sie das etwa nicht oder versteckt sie es nur besser als Jana? Promiflash hat nachgefragt.

"Die Zeit, die wir zusammen haben, ist so kurz, sodass ich sie nicht verschwenden will, indem ich über andere Kandidatinnen mit ihm spreche", betonte die ehemalige First Dates Hotel-Kandidatin gegenüber Promiflash. Ihr sei es wichtig, bei Einzeldates den Fokus auf das zu legen, was zwischen ihr und dem gebürtigen Frankfurter sei. Gedanken über seine Gefühle zu anderen Damen macht sie sich demnach in solchen Momenten der Zweisamkeit überhaupt nicht.

Eines muss Nele aber zugeben: Dates mit anderen Frauen zu haben, die dem 30-Jährigen schon besonders nahegekommen sind, stört sie schon etwas. Bei einem Rendezvous war sie beispielsweise mit Emily von Strasser (23) unterwegs, die ebenfalls schon einen Kuss mit Dominik hatte. "Es war wirklich eine sehr ungewohnte Situation. Ich habe mich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich vertraue da einfach auf mein Gefühl und schaue gar nicht so viel nach links und rechts", stellte die Unternehmerin allerdings klar.

