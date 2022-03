Hat Britney Spears (40) in einem Nebensatz verraten, dass sie ihren Verlobten Sam Asghari (28) bereits geheiratet hat? Im vergangenen September teilte die Sängerin überglücklich mit, einen Antrag von ihrem Freund bekommen zu haben. Seitdem wird fleißig spekuliert, wann es für die "Crazy"-Interpretin und ihren Liebsten vor den Traualtar geht. Ein neuer Post von Britney zum Sams Geburtstag lässt jetzt vermuten, dass dies schon längst passiere sein könnte!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Sams und schrieb dazu diese vielsagende Zeile: "So ein großartiges Foto von meinem Ehemann Sam!" Ihre rund 40 Millionen Follower wurden natürlich sofort hellhörig: "Habe ich 'Ehemann' gelesen?" oder "Britney, was meinst du mit 'Ehemann'? Habt ihr etwa schon geheiratet?!" waren nur zwei der aufgeregten Fan-Kommentare.

Britney ließ sich allerdings keine Auflösung aus der Nase ziehen. Stattdessen schwärmte sie in dem Absatz nach dem verdächtigen "Ehemann"-Satz weiter über ihren Sam: "Er arbeitet so hart und verblüfft mich jeden Tag aufs Neue mit seiner Lebenslust! Ich bin so glücklich, dass ich mit dir mein Leben teilen darf."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / samasghari Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari im Februar 2022

