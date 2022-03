Geteiltes Leid ist halbes Leid! Khloé Kardashian (37) trennte sich letztes Jahr von Tristan Thompson (30), als bekannt wurde, dass der NBA-Spieler ihr erneut fremdgegangen war. Braucht Tristan jetzt ein offenes Ohr von einem guten Freund für seine Beziehungsprobleme? Wer wäre da besser geeignet als Kanye West (44)? Der steckt bekanntermaßen selbst mitten in der Scheidung von Khloés Schwester Kim Kardashian (41). Jetzt wurden die beiden Ex-Männer der Schwestern zusammen gesehen.

Kanye und Tristan hatten sich am Dienstagabend zum gemeinsamen Abendessen in Miami getroffen, wie Paparazzi-Bilder beweisen. Dabei schienen sich die beiden sichtlich gut zu verstehen: Die Ex-Partner der Kardashians lachten und unterhielten sich ausgelassen. Wie tmz berichtete, befanden sie sich sogar in der Gesellschaft von einigen Frauen. Wer die Damen waren, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Kanye die Kardashians beschuldigte, ihm die Adresse für die Geburtstagsparty seines Kindes Chicago zu verweigern. Tristan ließ Kanye damals fallen und sagte, dass nur Khloé die Adresse herausgeben dürfte. Anscheinend hat ihre Freundschaft jedoch nicht unter diesen vergangenen Spannungen gelitten.

MEGA Tristan Thompson und Kanye West, März 2022 in Miami

MEGA Tristan Thompson und Kanye West, März 2022 in Miami

MEGA Kanye West, März 2022

