Gibt es für Luis Voigt und Stefanie Müller noch ein Happy End? Der Social-Media-Manager und die Studentin lernten sich im Rahmen von Roland Trettls (50) Datingshow First Dates Hotel kennen. Die Kuppelexperten hatten offenbar den Eindruck, die beiden könnten ein perfektes Match sein. Nach der Show hatten sie allerdings verraten, dass es zu keinem weiteren Treffen gekommen ist. Hat sich das mittlerweile geändert? Gegenüber Promiflash gaben Steffi und Luis jetzt ein Update.

"Wir haben noch keinen festen Termin ausgemacht. Wir stehen aber in sehr engem Kontakt und schreiben häufig", betonte der 24-Jährige gegenüber Promiflash. Seine Date-Partnerin ist sich sicher, dass ein Rendezvous in naher Zukunft ansteht. Aber wird dieses Treffen eher freundschaftlich ablaufen oder hat das Duo noch Hoffnungen auf eine Romanze? "Im Moment ist noch alles offen", wollte sich Steffi nicht weiter festlegen. Auch Luis möchte dem Treffen mit der Singlelady vorab kein "Label" anhängen. "Ich bin ein Fan davon, alles offen zu halten, damit man auch völlig frei den Moment, das Treffen genießen kann", stellte er klar.

Ob es mit Luis wirklich klappen könnte, kann die 21-Jährige noch nicht richtig einschätzen. "Allerdings ist Luis sehr bodenständig und offen, was mir sehr gut gefallen hat", schwärmte sie. Nur die Entfernung zwischen ihren Wohnorten sehe sie als etwas schwierig an. Und Luis? Der findet vor allem die Unterschiede zwischen ihm und der rotblonden Beauty besonders interessant. "Verschiedene Ansichten sind erst mal nichts grundlegend Negatives! Man muss dann nur in Ruhe schauen, ob die beiden Leben so weit auseinandergehen, dass keine Grundlage für eine Zukunft da ist oder eben doch", hielt er fest.

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Stefanie

Anzeige

First Dates Hotel, Vox Luis und Frank bei "First Dates Hotel"

Anzeige

Instagram / _stefanie.mllr_ "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Stefanie Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de