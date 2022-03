Wird der Eurovision Song Contest 2022 für Deutschland ein Erfolg? Am Freitagabend hat sich entschieden, wer das Land in diesem Jahr vertritt. Das Duo Maël und Jonas lag bei den Radiohörern vorn – die Fernsehzuschauer konnte Malik Harris jedoch mehr von sich überzeugen, sodass er am Ende gewann: Am 14. Mai versucht der gebürtige Landsberger dann, ganz Europa mit seinem Song "Rockstars" zu überzeugen. Doch wie schätzen die hiesigen Fans seine Gewinnchancen ein?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 5. März 2022, 8:45 Uhr] hervorgeht, glauben nur 16,1 Prozent der Teilnehmer, dass der ESC mit Malik in diesem Jahr für Deutschland ein Erfolg wird. 83,9 Prozent hätten dagegen lieber auf einen anderen Teilnehmer gehofft. "Ich sehe es schon kommen. Auch dieses Jahr werden wir unter den letzten dreien sein", ärgerte sich ein Zuschauer unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Ein weiterer ergänzte: "Wenn wir Glück haben, werden wir Vorletzter."

Im Gegensatz dazu finden sich aber auch einige positive Kommentare. "Wir hatten schon weitaus schlechtere Lieder", betonte eine Userin. Auch eine weitere sieht in Maliks Nummer Potenzial: "Endlich mal was Modernes. [...] Er hat zurecht gewonnen."

