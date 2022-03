Was empfand Dieter Schroth (73), als Harald Glööckler (56) im TV über ihre gemeinsamen Probleme gesprochen hat? Im Januar steckte der Designer im südafrikanischen Dschungelcamp, wo er am Lagerfeuer einige private Geschichten ausgepackt hat. Unter anderem klagte der Modezar über seine Ehe und seinen Mann: Er sei in einem sehr labilen Zustand und lasse sich nicht mehr motivieren – was auch Harald runtergezogen habe. Hat Dieter sich geärgert über diese private Enthüllung vor einem Millionenpublikum?

Im Bild-Interview schildert der 73-Jährige: "Ich war über Haralds emotionalen Ausbruch schon überrascht, das habe ich auch gesagt." Doch Dieter ergänzt: "Er hat allerdings gleich die Erklärung dazu gegeben, dass es eine dringende Bitte, ein Hilferuf an mich war – mich, was mein Diabetes betrifft, wieder in den Griff zu bekommen und unter anderem dringend abzunehmen." Manchmal brauche man solch einen Anstoß einfach, um wach zu werden.

"Fakt ist, dass ich krank und auf Unterstützung angewiesen bin. Ich kann nicht einmal mehr reisen. Harald ist hingegen in seinen besten Jahren", betont Dieter. "Er kann nicht zu Hause sitzen und mich pflegen, sondern muss geschäftliche Termine wahrnehmen – deswegen haben wir gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden, sodass ich in Kirchheim versorgt bin und er sich in Berlin auf unser Business konzentrieren kann." Hier bezieht Haralds Mann sich auf dessen Umzug in die Hauptstadt, der zuletzt für Trennungsgerüchte gesorgt hatte.

ActionPress Diether Schroth und Harald Glööckler

ActionPress Diether Schroth und Harald Glööckler

ActionPress Diether Schroth und Harald Glööckler

