Lässt Prinz Harry (37) dieses wichtige Ereignis etwa sausen? 2020 sorgten er und seine Frau Herzogin Meghan (40) für mächtig Aufsehen. Sie verkündeten, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegen wollen und verließen daraufhin Großbritannien. Mit ihrem pikanten Interview bei Oprah Winfrey (68) brachte das Paar das Fass zum Überlaufen. Seitdem ist Harrys Verhältnis zur britischen Krone gereizt. Am 2. Juni feiert die Queen (95) ihr 70. Thronjubiläum – und Harry wird wohl nicht dabei sein!

The Sun berichtete, dass Harry seiner Familie nicht in die Augen sehen könne. Angeblich will er Ende des Jahres seine Memoiren veröffentlichen. In denen will der Bruder von Prinz William (39) angeblich noch mehr pikante Details über den britischen Palast ausplaudern. Der royale Biograf Tom Bower erklärte: "Wie könnte Harry zurückkehren und so tun, als sei die Welt in Ordnung?" Laut dem Adelsautor würde Harrys Buch alles verändern.

"Dieses Buch wird viele Opfer fordern und viel Schmerz verursachen", verdeutlichte der königliche Experte. Dessen sei sich Harry aber wohl bewusst und habe sich dennoch entschieden, das Schriftstück auf den Markt zu bringen. Ein Insider schimpfte gegenüber The Mirror: "Harry wird die Monarchie damit bis ins Mark erschüttern."

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2020

Prinz Harry und die Queen im Juni 2017

Prinz Harry im April 2021

