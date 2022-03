Können Oliver Pocher (44) und seine Frau Amira (29) endlich in ihr trautes Heim zurückkehren? Das Haus des Comedians und der Let's Dance-Kandidatin war durch die schreckliche Flutkatastrophe im Jahr 2021 total zerstört worden. In den vergangenen Monaten kam die Familie mit ihren Kindern deshalb bei ihrem guten Freund Pietro Lombardi (29) unter. Der Musiker überließ den Pochers seine Villa – und nächtigte stattdessen in einem Hotel. Doch jetzt können Olli und Amira offenbar bald wieder in ihr Haus zurückziehen!

Die Villa des Paares war nach der Flutkatastrophe unbewohnbar – und musste erst einmal kernsaniert werden. Doch nun scheinen die Arbeiten am Haus endlich abgeschlossen zu sein. In ihrer Instagram-Story postete die 29-Jährige nämlich einen Schnappschuss von ein paar Umzugskartons – und schrieb in Großbuchstaben dazu: "Endlich!!!" Wie es scheint, können die Pochers also schon bald wieder ihr trautes Heim beziehen.

Regelmäßig hatten die TV-Stars nach der Flutkatastrophe klargemacht, wie dankbar sie für die Unterstützung ihres Kumpels Pietro seien. Für den ehemaligen DSDS-Juror sei es jedoch selbstverständlich gewesen, der Familie seine Hilfe anzubieten. "Wenn ich Probleme habe, bin ich auch froh, wenn jemand sagt: 'Ey Pietro, ich bin da für dich'", erklärte er im November 2021 seine Haltung im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Anzeige

ActionPress/Coldrey,James Olli Pocher und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de