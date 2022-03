Britney Spears (40) verrät jetzt weitere Details über ihre 13-jährige Vormundschaft. Vergangenes Jahr erzielte die Sängerin vor Gericht, dass ihr Vater Jamie Spears (69) nicht mehr ihr Vormund ist. Ihre neu gewonnene Freiheit genießt die Pop-Prinzessin seither in vollen Zügen. Hin und wieder berichtet sie ihren Fans, wie ihr Leben in den vergangenen Jahren aussah. Nun verriet Britney, dass man ihr sogar vorgeschrieben hat, welches Schmerzmittel sie nehmen darf.

Auf Instagram berichtete die 40-Jährige, dass sie sich beim Sport verletzt hat. Gegen die starken Schmerzen habe sie dann eine Schmerztablette eingenommen. "Ich hatte bisher noch keine Erfahrungen damit, aber es wirkt super gegen Schmerzen!", freute sich die zweifache Mutter. Sie klärte ihre Fans darüber auf, dass sie bis zum Ende ihrer Vormundschaft nur ein bestimmtes Medikament gegen Schmerzen zu sich nehmen durfte. Frei entscheiden zu können, was sie einnehmen möchte, sei für Britney von großer Bedeutung.

Bereits im Januar hatte die Musikerin offenbart, dass ihr während der Vormundschaft vieles untersagt wurde. So habe man ihr verboten, Kaffee und Tee zu trinken, als sie damals ihre mehrjährige Shows in Las Vegas gespielt hatte. Doch damit nicht genug. "Die Leute wissen das nicht, aber als ich in Vegas war, durfte ich nie ins Spa gehen", teilte sie ihren Followern auf Instagram mit.

Sängerin Britney Spears

Britney Spears im Februar 2022

Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

