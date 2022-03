Was hält Lara Honner (23) von der Kritik gegen ihre Mitkandidatin Jana-Maria Herz (30)? Die Unternehmerin aus Marbella eckt in der neuen Bachelor-Staffel total an. Ihre Eifersuchtstiraden erinnern viele Fans sogar an das Verhalten des ehemaligen Rosengirls Mimi Gwozdz, die im vergangenen Jahr für viel Aufregung gesorgt hatte. Auch Jana macht dem Junggesellen Dominik Stuckmann (30) immer wieder heftige Vorwürfe. Doch was sagt eigentlich die bereits ausgeschiedene Kandidatin Lara dazu? Immerhin wohnten die beiden einige Wochen zusammen in der Frauenvilla...

"Vor Ort habe ich das Ganze nur halb mitbekommen, nun sehe ich natürlich auch die Dinge, die Jana zu ihm gesagt hat. Und ja, es kommt eifersüchtig rüber", erklärte die Beauty aus Memmingen ihre Haltung im Promiflash-Interview. Die 23-Jährige könne sich das Verhalten ihrer Mitstreiterin jedoch damit erklären, dass die Dreharbeiten natürlich eine völlig neue Situation für sie waren – und man im Fernsehen nun mal anders reagiert als im wahren Leben. "Man sollte nicht anhand der kurzen Ausschnitte über einen Charakter urteilen", meinte Lara.

Andere Teilnehmerinnen können Jana-Marias Eifersuchtsdrama wiederum überhaupt nicht verstehen. Ihre Mitkandidatin Nele Wüstenberg (28) ist sich sogar sicher, dass die 30-Jährige den Bachelor mit diesem Verhalten sogar eher abschreckt. "Ich persönlich finde es richtig anstrengend. Ich würde als Mann eher denken, sie schießt sich damit selbst ins Aus", wetterte die Influencerin gegen sie.

Lara Honner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

Dominik, Jana-Maria, Lara und Chiara bei einem Bachelor-Date

Nele Wüstenberg, Bachelor-Kandidatin 2022

