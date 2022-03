Beim Gedanken an ihn kann sie die Tränen nicht zurückhalten! Sylvie Meis (43) ist ein echtes Multitalent. Die Unternehmerin ist sowohl Model als auch Moderatorin, und kürzlich hat sie sogar eine eigene Schmuckkollektion kreiert. Bald wird die Niederländerin auch wieder das Aushängeschild der Datingshow Love Island sein. Doch es gibt einen wunden Punkt in Sylvies Leben, bei dem ihr auch jetzt noch Tränen in den Augen steigen.

Im Interview mit RTL spricht sie über ihren Sohn Damian van der Vaart (15), der bei ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (39) in Dänemark wohnt. "Mein Sohn ist sowieso für mich als Mutter der beste Sohn auf dieser Welt, fast 16!" Das Loslassen fiel der 43-Jährigen demnach sehr schwer. "Ich denke, das kommt, weil er mein Ein und Alles ist. Mein Charakter ist da sehr, sehr intensiv und schützend, und am liebsten hätte ich ihn nie losgelassen", gesteht die Blondine. "Das ist meine Schwäche, das ist immer so gewesen und das wird immer so bleiben", erzählt Sylvie mit Tränen in den Augen.

Ihr Sohn Damian zog im Sommer 2020 zur Familie seines Vaters nach Dänemark. Denn er hat einen großen Traum: Fußballprofi werden, genau wie sein Vater einst. Der spielte nämlich nicht nur für den deutschen Verein Hamburger SV, sondern unter anderem auch für internationale Top-Vereine wie Real Madrid und Tottenham Hotspur.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian

MEGA Sylvie Meis und Sohn Damian bei ihrer Hochzeit im September 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

