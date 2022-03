Emily Ratajkowski (30) gewährt neue Einblicke in ihr Leben als Mutter! Im März 2021 wurde der Alltag der ehemaligen Victoria's Secret-Beauty und ihres Mannes Sebastian Bear-McClard (34) komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar durfte nämlich sein erstes Kind – einen Sohn namens Sylvester Apollo Bear – auf der Welt begrüßen. Und der kleine Sly, wie die stolze Mutter ihren Sohn liebevoll nennt, ist inzwischen schon ganz schön groß geworden: Emily postete jetzt ein paar neue Fotos von ihrem Sly!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Emily jetzt einige Schnappschüsse, die wohl am Rande der Geburtstagsfeier ihres kleinen Mannes entstanden sind: Sylvester wird am 8. März nämlich schon ein Jahr alt. Auf einem Foto posiert das Mama-Sohn-Duo beispielsweise vor großen Luftballons in Buchstabenform, die den Namen des Geburtstagskindes abbilden. Auf einer weiteren Aufnahme präsentiert der Promi-Spross sein knuffiges Outfit – er trägt eine gemusterte Hose, einen karierten Pullunder und ein Hemd mit Print.

Wie sehr der kleine Sylvester Emilys Leben bereichert, macht die stolze Mutter ab und an in den sozialen Medien deutlich. Vor wenigen Wochen hatte die 30-Jährige beispielsweise von ihrem Schatz geschwärmt. "Wie konnte ich nur so viel Glück haben?", hatte sie ihre große Liebe kurz und knapp zum Ausdruck gebracht.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester, März 2022

Instagram / emrata Sylvester, Emily Ratajkowskis Sohn

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

