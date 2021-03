Emily Ratajkowski (29) und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (33) sind endlich zu dritt! Das Model hatte im Sommer vergangenen Jahres seine Schwangerschaft verkündet und seine Community seitdem mit regelmäßigen Babybauch-Fotos auf dem Laufenden gehalten. Doch in den vergangenen Tagen wurde es verdammt ruhig um die Beauty. Jetzt ist auch klar, warum: Ihr kleines Wunder hat nun das Licht der Welt erblickt.

Das verkündete Emily jetzt via Instagram – und zwar mit einem intimen Stillfoto. Sie blickt liebevoll auf ihr Kind herab, das an ihrer Brust liegt. "Sylvester Apollo Bear ist endlich bei uns", schrieb sie zu dem Post und verriet neben dem Namen auch noch ein weiteres Detail: das Geburtsdatum. "Sly kam am 8. März 2021 an dem surrealsten und schönsten Morgen meines Lebens zur Welt", schwärmte die Neu-Mama.

Schon vor der Geburt hatten Sebastian und sie betont, dass sie ihren Nachwuchs non-binär erziehen wollen. Erst wenn es 18 ist, soll ihr Kind dann selbst entscheiden, welchem Geschlecht es sich zugehörig fühlt. So wollen sie Sly die Möglichkeit geben, sich ganz frei zu entfalten.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

