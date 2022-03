Robert Beitsch (30) hatte sich total auf seinen Überraschungsauftritt bei Let's Dance gefreut. Der Profitänzer war lange Zeit ein fester Bestandteil der RTL-Show. Im vergangenen Jahr verkündete er allerdings, sich künftig anderen Projekten zu widmen – und dem Format den Rücken zu kehren. Umso mehr freute es seine Fans, als nach mehreren Ausfällen von Tänzern ein Comeback für Robert anstand. Jetzt ist allerdings auch seine eigentliche Tanzpartnerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) krank – und der Choreograf muss enttäuscht zu Hause bleiben.

Auf Instagram äußerte sich der 30-Jährige nach den traurigen News und entschuldigte sich vor allem bei seinen Fans, die sich total auf seine Rückkehr gefreut hatten. "Eigentlich wollte ich meine Leute hier überraschen, aber so langsam gewöhnt man sich daran, dass jeder Tag Pläne umschmeißen kann. Echt sorry, dass ich euch umsonst heißgemacht habe", schrieb er. Er habe sich aber nicht bei Lilly angesteckt und sei wohlauf. Immerhin konnte Robert seinen Followern auch Lust auf andere Projekte mit ihm machen. "Ich komme jetzt wieder in die Öffentlichkeit und es warten schon sehr coole Formate", teaserte er an.

Aber was hat der Tänzer in den vergangenen Monaten fernab des öffentlichen Lebens so getrieben? Auch das verriet er in dem Posting. Unter anderem hat er mit seiner Mutter einen Ferienhof für Menschen mit Handicap neueröffnet. In dieser Zeit habe er auch wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft sammeln können: "Was ich aber gelernt habe im letzten Jahr: Die Momente genießen, die Sonne genießen, sich an kleinen Dingen erfreuen, denn die warten überall, wenn man danach Ausschau hält."

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin

Instagram / robertbeitsch_official Tänzer Robert Beitsch

TVNOW / Stefan Gregorowius Robert Beitsch, Profitänzer

