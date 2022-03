Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) hat schon wieder einen neuen Let's Dance-Tanzpartner an ihrer Seite. Sie wollte die Tanzshow eigentlich mit Profi Andrzej Cibis (34) rocken, doch er fiel in der vergangenen Woche krankheitsbedingt aus. Lilly fegte stattdessen kurzerhand mit Jimmie Surles über das Parkett. Weil Andrzej sich offenbar immer noch nicht vollständig erholt hat, trainiert die Adlige in dieser Woche schon wieder mit einem neuen Tanzcoach – und sorgt damit für ein "Let's Dance"-Comeback: Sie tanzt in dieser Woche mit Robert Beitsch (30)!

"Andrzej ist ja nach wie vor krank, deshalb ist mir jetzt eine Legende geschickt worden", beginnt die 49-Jährige ein Instagram-Video in dem sie die News verkündet. "Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich darf diese Woche mit Lilly trainieren", freut sich auch Robert. Ob der ehemalige "Let's Dance"-Profi nur gemeinsam mit Lilly die Choreografie einstudiert oder ob die beiden auch gemeinsam am Freitag bei "Let's Dance" auftreten werden, steht noch nicht fest. "Wir hoffen natürlich, Andrzej, dass du gesund bist und die Show mit ihr tanzt. Aber auf jeden Fall wissen wir schon, dass wir Gas geben, einen geilen Tanz haben und euch eine richtig schöne Choreografie zeigen", kündigte Robert an.

Bis zum vergangenen Jahr gehörte Robert fest zum "Let's Dance"-Cast. Nach der vergangenen Staffel kündigte er allerdings vollkommen überraschend seinen Exit an. "Ich werde mich nächstes Jahr in was Neues stürzen und wollte euch sagen, dass morgen meine vorerst letzte TV-Show mit 'Let's Dance' sein wird", schrieb er noch im vergangenen Sommer.

