Haben sie etwa schon "Ja" gesagt? Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) schweben seit Sommer 2020 auf Wolke sieben und feierten ihre Liebe im Januar dieses Jahres mit einer romantischen Verlobung. Seitdem kommen immer wieder Gerüchte auf, dass die beiden schon längst geheiratet haben sollen und den Schritt nur vor ihren Fans aktuell noch geheim halten. Jetzt goss der Rapper selbst Öl ins Feuer: Machine Gun Kelly bezeichnete Megan im Fernsehen als seine Ehefrau!

Bei seinem Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show" erzählte er eine witzige Geschichte über seine private Masseurin: Sie habe den Bauch des Künstlers massiert, während Megan daneben gesessen habe und so festgestellt, dass er sehr viel Gas in seinem Unterleib habe. "Ich habe nur gedacht: 'Meine Ehefrau ist direkt hier, bitte nicht!'", berichtete der 31-Jährige über die peinliche Situation. Untypischerweise ging Talkmasterin Ellen (64) nicht näher auf Bezeichnung des Musikers ein, weswegen unklar bleibt, ob es sich nur um ein Versehen gehandelt hat.

Zuletzt hatte MGK eigentlich erzählt, dass es bis zur Hochzeit wegen Problemen bei der Planung noch etwas dauern könnte. "Es ist schwierig, eine Location zu finden, die meinen künstlerischen Visionen entspricht", hatte er erklärt. So wünsche sich der Musiker zum Beispiel einen roten Fluss im Gothic-Stil bei der Zeremonie.

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2022

Getty Images Machine Gun Kelly bei der Berlinale 2022

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

