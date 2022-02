Machine Gun Kelly (31) spricht über seine Hochzeitspläne! Seit 2020 ist der Sänger mit Megan Fox (35) liiert. Im vergangenen Januar hielt er um die Hand der Schauspielerin an – und sie hat "Ja" gesagt! Bei dem Antrag gaben die beiden sogar an, gegenseitig ihr Blut getrunken zu haben. Ebenso düster soll offenbar auch die Hochzeit werden: MGK hätte gerne einen roten Fluss bei seiner Trauung!

In "The Late Late Show" mit James Corden (43) fragte der Moderator den "forget me too"-Sänger, wann die Hochzeit mit seiner Liebsten geplant sei."Sobald man mir einen roten Fluss im Gothic-Stil machen kann", witzelte Machine Gun Kelly daraufhin. Das kann also offenbar noch ein wenig dauern, denn der Musiker hat ganz genaue Vorstellung, wie die Feier stattfinden soll: "Es ist schwierig, eine Location zu finden, die meinen künstlerischen Visionen entspricht."

Aber nicht nur bei der Hochzeit lebt der 31-Jährige seine Kreativität aus. Auch bei dem Verlobungsring, den er Megan schenkte, stimmte jedes Detail! "Wenn er zusammen ist, wird er von einem Magneten gehalten. Siehst du, wie er zusammen schnappt? Und dann bildet er ein obskures Herz", erklärte MGK gegenüber Vogue die Geschichte hinter dem Ring.

Anzeige

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly bei den MTV Video Music Awards, 2021

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Verlobungsring von Megan Fox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de