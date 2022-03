Es geht aufs Finale zu! Seit Wochen können die Bachelor-Fans Dominik Stuckmanns (30) Suche nach seiner Traumfrau im TV mitverfolgen. Von anfangs 22 Girls plus zwei Nachzüglerinnen sind mittlerweile aber nur noch sieben Kandidatinnen übrig. Das macht die Entscheidungen für den Frankfurter aber wohl eher schwerer als leichter – immerhin hat er für die ein oder andere jetzt schon echte Gefühle entwickelt. Aber was glauben die Fans: Welcher Frau wird Dominik am Ende seine entscheidende Rose überreichen?

Mit Nele Wüstenberg (28), Jana-Maria Herz (30) und Emily von Strasser (23) hat der IT-Spezialist in den vergangenen Wochen schon innige Küsse ausgetauscht – bei ihnen ist er sich offenbar schon so sicher, dass er sie schon gleich auf Kusstauglichkeit geprüft hat. Anna Rossow (33) hat hingegen noch keinen heiß ersehnten Schmatzer auf die Lippen bekommen – dafür betont Dominik immer wieder, wie besonders sie für ihn ist. Franziska Temme (27) konnte noch kein Einzeldate mit dem Bachelor ergattern: Trotzdem scheint sie noch immer hoch im Kurs zu sein. Aber ob es für die letzte Rose reicht?

Christina Nicolardi (27) scheint da schon etwas bessere Chancen zu haben. Die Take Me Out-Bekanntheit hatte schon ein kuscheliges Rendezvous in einer der ersten Datewochen. Damals hatte der 30-Jährige schon das Bedürfnis, Christina zu küssen – hatte den Zeitpunkt aber doch noch als etwas zu früh erachtet. Chiara Fröhlich (24) ist zwar erst als Nachrückerin zum Rosencast hinzugestoßen – von ihr war Dominik aber vom ersten Moment an total begeistert. Wer wird "Der Bachelor" gewinnen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

