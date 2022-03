Und wieder platzt für zwei Mädels der Traum von Dominik Stuckmanns (30) letzter Rose! Am heutigen Mittwoch flimmerte zum bereits sechsten Mal der Frankfurter Bachelor mit seinen Beziehungsanwärterinnen über die Fernsehschirme. Neun Frauen waren noch im Rennen – doch auch dieses Mal musste der 30-Jährige wieder eiskalt aussieben. Doch welche beiden Ladys hat es in der sechsten Nacht der Rosen getroffen?

Die siebte und letzte Rose des Abends ging an Emily von Strasser (23) – somit mussten leider Lara Honner (23) und Yasmin Vogt (23) die Villa mit leeren Händen verlassen. Doch von Tränen oder gekränktem Ego war nach dem Doppelkorb bei den Mädels nichts zu sehen. Yasmin erklärte gelassen nach dem Rausschmiss: "Wenn es für ihn einfach nicht so gefunkt hat, dann ist das jetzt vor allem zu dem Zeitpunkt, an dem man sich noch nicht verliebt hat, komplett in Ordnung." Sie werde schon noch ihrem Mr. Right über den Weg laufen. Lara war sogar ziemlich erleichtert, endlich die Heimreise antreten zu dürfen: "Es ist einfach eine Last, die gerade von mir abfällt. Es war ein Riesendruck und ich freue mich einfach auf zu Hause."

Vor allem Laras Abgang dürfte die Fans sicherlich sehr überrascht haben. Schließlich war sie neben Konkurrentin Jana-Maria Herz (30) die Einzige, der Dominik bei einem Date ein Armband vermacht hatte. Mit Yasmin hatte der Rosenkavalier immerhin auch schon ein Einzeldate in den vergangenen Folgen gehabt. Allerdings war es da nicht weitaus so intim wie bei vorherigen Rendezvous wie beispielsweise mit Jana-Maria oder Nele Wüstenberg (28) zugegangen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Yasmin, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Lara Honner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik, Jana-Maria, Lara und Chiara bei einem Bachelor-Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de