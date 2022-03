Matthias Schweighöfer (40) und Ruby O. Fee (26) schmeißen sich in Schale! Das Paar geht bereits seit einigen Jährchen gemeinsam durchs Leben, zelebriert sein Glück jedoch eher im Privaten. Ab und zu können sich die Fans dann doch an Schnappschüssen erfreuen: Wie etwa zum 26. Geburtstag der Beauty, als der Schauspieler ihr zu Ehren süße Fotos teilte. Nun verzauberten die beiden ganz Hollywood: Matthias und Ruby sind flotter denn je unterwegs!

Bei den diesjährigen Film Independent Spirit Awards legte das Pärchen einen gelungenen Auftritt hin: Matthias kleidete sich in einem lässigen Lagen-Look aus braunem Hemd, blauem Anzug und einem karierten Mantel. Den Coolness-Faktor steigerte er dann noch mithilfe einer markanten Sonnenbrille. Ruby wählte für ihr Outfit ein figurbetontes weißes Kleid, das sie mit dezentem Schmuck kombinierte. Die beiden beweisen hier, dass sie es nicht nur in Sachen Liebe richtig drauf haben, sondern auch in Sachen Styling!

Haben die zwei Liebenden etwa heimlich auch schon die Hochzeitsglocken läuten lassen? Fans des Paares erspähten Anfang des Jahres zumindest auf Instagram-Fotos verdächtige Ringe an den Händen der beiden Schauspieler. "Seid ihr verheiratet? Oder was bedeuten die Ringe?" und "Den Ringen nach zu urteilen verheiratet. Tolles Paar!" kommentierten beispielsweise zwei aufmerksame Follower.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und seine Freundin Ruby O. Fee

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

Future Image / ActionPress Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

