Nach dieser kleinen Party mussten Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) tief in die Taschen greifen. Das Paar hat sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt und erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Freunde und Familie freuen sich mit den beiden – und durften demnach auch nicht fehlen, als im Rahmen einer Gender-Reveal-Party verkündet wurde, dass Serkan und Samira ein Mädchen erwarten. Obwohl sie versucht hatten, sich bei der Feier streng an die Pandemie-Regeln zu halten, wurden die zwei am Ende angezeigt und mussten eine hohe Strafe zahlen.

"Wir hatten diese Gender-Reveal-Party, wo wir quasi im engsten Kreis das Babygeschlecht verkündet haben. Zu dem Zeitpunkt waren die Bestimmungen: 50 Leute, genesen, geimpft oder getestet", erzählte Serkan in dem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel". Zusätzlich hätten sie all ihre Gäste darum gebeten, sich auf Corona testen zu lassen – um den bestmöglichen Schutz zu garantieren. Was das Duo aber nicht gewusst habe: Auch eine Maskenpflicht hätte in der kompletten Location eingehalten werden müssen. In der Euphorie der Verkündung seien die Masken kurzzeitig dann nicht über Mund und Nase gewesen. "Das regt mich auf, dass irgendein Vollidiot, der das bei Instagram gesehen hat, das beim Ordnungsamt gemeldet hat und wir jetzt eine Strafe bekommen haben", ärgerte sich der Regensburger.

Auch Samira ist stinksauer – immerhin hätten sie sich vorab viel Mühe gegeben, alle Regeln einzuhalten, allein schon wegen ihrer Schwangerschaft. "Das war eine Person, die nicht auf der Party war, die keine Ahnung hat, wie sehr wir uns darum gekümmert haben", schilderte sie. "Wir sind davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist", betonten die Eltern in spe zudem. 750 Euro Strafe mussten sie für den Verstoß aber dennoch hinblättern.

Serkan Yavuz und Samira Klampfls Gender-Reveal-Party

Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Samira Klampfl, Denise Jessica König und Serkan Yavuz

