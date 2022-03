Dua Lipa (26) erobert bald die ganz große Leinwand! Die Britin gehört inzwischen zu den größten Popstars der vergangenen Jahre. Mehrere Grammy Awards durfte die Sängerin bereits entgegennehmen und arbeitete nebenbei auch schon als Model für große Designer. Jetzt macht die "Levitating"-Interpretin einen Ausflug nach Hollywood: Dua hat ihre erste richtige Filmrolle ergattert – an der Seite von Megastar Henry Cavill (38)!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 26-Jährige am Dienstagabend die großen Neuigkeiten. Zu einem Foto, das sie im Arm des Superman-Darstellers zeigt , schrieb sie: "Ein erster Eindruck. Bald geht es los...!" Auch den Filmtitel verriet sie bereits. Dua wird in "Argylle" mitspielen, einem Streifen von Regisseur Matthew Vaughn (51). Ihre Fans zeigten sich begeistert von der Ankündigung: "Ich kann es gar nicht abwarten". schrieb ein User in den Kommentaren.

Doch auf was dürfen sich die Bewunderer der Beauty überhaupt freuen? Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich bei "Argylle" um eine Produktion von Apple TV Plus. Henry wird in dem Film die Hauptrolle übernehmen und einen Spion spielen, der an Amnesie leidet. Dua hingegen verkörpert die verführerische Lagrange und wird zudem den Filmsong beisteuern.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa für Versace auf der Fashion Week in Mailand, September 2021

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

ActionPress Henry Cavill bei der Weltpremiere von "The Witcher" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de