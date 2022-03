Geht es Dua Lipa (26) jetzt an den Kragen? Die in London geborene Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Für ihr Album "Future Nostalgia", das im Jahr 2019 erschien, erhielt die Musikerin sogar den Grammy. Eines steht fest: An den Songs der 26-Jährigen kommt man nicht vorbei. Allein ihr Lied "Levitating" wurde auf der Plattform YouTube über 475 Millionen Mal geklickt – doch genau dieser Song könnte jetzt für Dua zum Problem werden: Eine Band wirf ihr vor, das Lied geklaut zu haben!

Wie TMZ berichtet, behauptet eine Band mit dem Namen Artikal Sound System, dass Dua den Ohrwurmsong "Levitating" von einem ihrer eigenen Songs abgekupfert haben soll. Die Mitglieder der Musikgruppe reichten sogar eine Klage wegen Urheberverletzung gegen die Britin ein. In Gerichtsdokumenten heißt es: "Dua und ihr Team [...] brachten eine Kopie auf den Markt". Die Band ist der Meinung, dass die "Love Again"-Interpretin den ursprünglichen Song "Live Your Life" in ihren Megahit "Levitating" verwandelte.

Nun wollen die Musiker vor Gericht ziehen, um ihr Recht einzufordern. Dann soll von Juristen und Experten entschieden werden, wie viel Ähnlichkeiten die beiden Songs tatsächlich aufweisen. Die Band fordert, dass ihr im Falle eines Sieges vor Gericht alle Gewinne, die mit "Levitating" in Verbindung gebracht werden können, ausgezahlt werden plus Schadensersatz.

Die Band Artikal Sound System im Januar 2022

Dua Lipa bei den Grammys 2021

Dua Lipa, Sängerin

