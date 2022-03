Linda-Caroline Nobats (27) Aussage im Dschungelcamp schlug hohe Wellen! Im Rahmen ihres Südafrika-Abenteuers hatte die Ex-Bachelor-Kandidatin im TV enthüllt, was ihr bei einem Mann wichtig sei: Unter anderem achte sie darauf, dass ihr potenzieller Partner genug Geld hat, damit später kein Ungleichgewicht in der Beziehung entsteht, wenn sie sich um Haushalt und Co. kümmert. Nach dieser Aussage wurde die Beauty von vielen Seiten als "Gold Digger" beschimpft, also als jemand, der nur aufs Geld aus ist. Doch das war noch nicht die fieseste Reaktion auf Lindas Dating-Erwartungen...

Im Promiflash-Interview sprach die Studentin jetzt offen über die Zeit nach dem Dschungelcamp und den ganzen Hate, den sie abbekommen hat. Dabei betonte sie: "Ich habe erwartet, dass es zum Thema gemacht wird – aber nicht, dass das so ein großes Brimborium auslöst." Dann enthüllte Linda: "Dass tatsächlich sogar eine Seite bei 'My Sugar Daddy' oder so was erstellt wird – und ich gefragt werde, ob ich das bin! Ich finde, das ist schon eine Frechheit!" Doch auch wenn sie sich darüber geärgert hat, kann sie heute darüber lachen: "Aber es gehört dazu", erklärte das Playboy-Model schmunzelnd.

Insgesamt sei ihr die ganze Aufregung um das Thema ein großes Rätsel: "Ich will einen reichen Mann, weil ich selbst reich bin! Ich bin diejenige, die datet – also ist es mir scheißegal, was andere dazu sagen", stellte Linda klar. Sie sei schließlich diejenige, die letztendlich mit dem Partner auskommen muss. "Was mich stört ist, dass man sich im 21. Jahrhundert immer noch rechtfertigen muss, wenn man für sich selbst entscheidet. Die Emanzipation besagt, dass die Frau für sich selbst entscheidet. Und trotzdem passt es den Leuten nicht – das ergibt für mich keinen Sinn", beteuerte sie abschließend.

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Realitystar

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat beim Dschungel-Wiedersehen im Februar 2022

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

