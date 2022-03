Linda Nobat (27) sorgte mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme für viele Diskussionen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin polarisierte vor allem mit ihrer Aussage, dass sie einen wohlhabenden Partner möchte. Auch mit ihren regelmäßigen Auseinandersetzungen mit ihren Mitcampern machte sie auf sich aufmerksam. Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin, wie sie im Nachhinein über ihr Auftreten im Camp denkt: Sie bereue nichts von dem, was sie von sich gegeben hat. "Ich schäme mich nicht für das, was ich bin und für das, was ich sage", stellte sie klar. Die Kritik, die sie aufgrund ihrer Teilnahme erfahren habe, sei an ihr dennoch nicht spurlos vorbeigegangen.

