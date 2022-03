Michael Ballack (45) ist zurück im TV. Im August vergangenen Jahres mussten der ehemalige Nationalspieler und seine Ex-Frau Simone Ballack (46) einen schweren Schicksalsschlag erleiden. Ihr Sohn Emilio kam im Alter von gerade einmal 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben. Auch nach seinem Ableben erinnert seine Familie regelmäßig an ihn, damit er niemals in Vergessenheit gerät. Der Ex-Fußballer veröffentlichte im September 2021 sogar ein Statement. Jetzt war Michael erstmals nach Emilios Tod wieder im TV zu sehen.

Beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League feierte der 45-Jährige nun sein Comeback als TV-Experte. Michael analysierte die Partie zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München, die live auf Amazon Prime übertragen wurde. Die Zuschauer freuten sich natürlich total über die Rückkehr des einstigen Kickers. "Es ist mal wieder schön, Michael Ballack zu sehen nach seinem schweren Schicksalsschlag. Ich wünsche ihm und seiner Familie einfach nur alles Gute", notierte beispielsweise ein User auf Twitter.

Tatsächlich wird der gebürtige Görlitzer demnächst wieder öfter im Fernsehen zu sehen sein. Er ist in der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen als Gründer dabei, wie der Sender Vox im Februar bereits in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigte. Welche Idee Michael vorstellen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Michael Ballack Emilio und Michael Ballack während eines USA-Urlaubs im Februar 2020

Getty Images Michael Ballack, 2009

Emilio Ballack Michael Ballack mit seinem Sohn Emilio in New York City, 2019

