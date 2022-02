Fans von Die Höhle der Löwen können sich wirklich auf die neue Staffel freuen! Am 4. April 2022 startet die elfte Ausgabe der beliebten Gründer-Show auf Vox – dieses Mal mit einem ganz neuen Gesicht: Familienunternehmerin Sarna Röser stößt als Gast-Löwin dazu und ergänzt die Riege aus Ralf Dümmel (55), Judith Williams (50) und Co. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit der neuen Staffel: Es gibt auch einen äußerst prominenten Gründer...

Niemand Geringeres als der ehemalige Fußballnationalspieler Michael Ballack (45) wird sein Glück bei "Die Höhle der Löwen" versuchen – und seine Idee als Gründer vorstellen! Das bestätigte der Sender Vox in einer Pressemitteilung. Welches Start-up er genau pitchen wird, ist noch nicht bekannt. Aber aufgrund seiner Vergangenheit als Profikicker lässt sich wohl ein sportlicher Hintergrund vermuten. Das würde dem Ex-Rennfahrer und Investor Nico Rosberg (36) sicherlich gut gefallen!

Ballack ist aber nicht das erste bekannte Gesicht, das sich in "Die Höhle der Löwen" wagt. Auch Reality-TV-Star Giulia Siegel (47) versuchte 2021, ihre Idee an den Mann zu bringen! Tatsächlich hatten Carsten Maschmeyer (62), Nils Glagau (46) und Dagmar Wöhrl (67) zugesagt, in ihr Start-up GreenBill zu investieren – doch der Deal ist kurz nach den Dreharbeiten gescheitert und kam nie zustande. Ob Ballack wohl mehr Erfolg haben wird? Stimmt ab!

Getty Images Michael Ballack bei einem Bundesliga-Spiel im Jahr 2018

TVNOW / Boris Breuer Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel zehn

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tobias Kiessling, Giulia Siegel und Ludwig Heer bei "Die Höhle der Löwen"

