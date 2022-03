Jana-Maria Herz (30) macht sich immer unbeliebter! In der diesjährigen Staffel von dem Bachelor kämpft sie um das Herz von Dominik Stuckmann (30). Während der Show blitzt aber regelmäßig ihre eifersüchtige Art hervor – mit dieser geht sie den anderen Kandidaten und den Zuschauern mächtig auf den Wecker. Am gestrigen Abend setzte sie noch einen drauf: Sie machte dem Rosenkavalier vor allen eine Szene. Die Promiflash-Fans sind von Jana-Maria genervt!

Auf Instagram war die Rosen-Kandidatin in den Kommentaren das Thema Nummer eins. Besonders häuften sich die Vergleiche mit der Ex-Bachelor-Teilnehmerin Michelle Gwozdz. "Ich dachte, Mimi war schlimm", schrieb ein Leser amüsiert. Ein anderer User drückte sich mit seinen Worten noch deutlicher aus: "Sie sollte heimfahren. Man weiß doch, worauf man sich bei diesem Format einlässt. Die ist noch schlimmer als Mimi." Diese hatte in ihrer Staffel ebenfalls nach dem ersten Date mit dem damaligen Bachelor Niko Griesert (31) Besitzansprüche geltend machen wollen. Jana-Maria ist für viele Mimi 2.0!

In Folge sieben nörgelte sie Dominik vor allen anderen Ladys an. Nachdem er Anna Rossow (33) auf ein Übernachtungsdate eingeladen hatte, hatte Jana-Maria keinen Bock auf Einzeldate. Ihre Begründung: "Du wirst die ganze Zeit an Anna denken." Ihre übertriebene Handlungsweise kam bei Dominik aber nicht gut an, wie er ihr in einem Vieraugengespräch klarmachte: "Deine Reaktion war echt uncool!"

Instagram / janamariaherz "Der Bachelor"-Kandidatin Jana-Maria Herz

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der siebten Bachelor-Folge

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im August 2021

