Auf die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wartet heute ein ganz besonderer Meilenstein auf ihrer Castingshow-Reise – das große Umstyling steht an! Wie in jedem Jahr verpasst Heidi Klum (48) ihren Nachwuchsmodels auch heute wieder neue Looks, kräftige Farben und frische Haarschnitte: Natürlich sind aber nicht alle Teilnehmerinnen von ihren Veränderungen begeistert. Eine Kandidatin dürfte beispielsweise nach dem Treatment wohl kaum mehr zu erkennen sein: Vanessa bekommt nämlich ein besonders krasses Umstyling!

In der aktuellen GNTM-Folge kündigte Heidi bereits an, dass eine Kandidatin eine extreme Veränderung bekommt. "Vanessa hat ein wunderschönes Gesicht, wahnsinnig blaue Augen – aber durch ihren eher unauffälligen Look mit den langen braunen Haaren sticht sie nicht wirklich hervor", erklärte die Chefjurorin und deutete an: "Ich sag mal so, am Ende des Tages wird nichts mehr davon auf Vanessa zutreffen." Die Stylisten schnitten der Azubine kurzerhand einen Großteil ihrer langen Haare ab. "Der erste Schnitt Haare ab war natürlich ein bisschen schmerzhaft – aber ich habe mir das nicht anmerken lassen", zeigte sich die Kandidatin anfangs noch tapfer.

Allerdings hört Vanessas Umstyling bei dem Haarschnitt auf Kinnlänge nicht auf – sie bekommt auch eine neue Haarfarbe! Zunächst blondierten die Stylisten Vanessas Mähne, um dann eine bläuliche Farbpaste aufzutragen. "Als die Farbe dann drauf kam, war ich sehr angepisst. Ich war einfach nur sauer, wütend, beleidigt", wetterte sie.

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Vanessa Vanessa, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de