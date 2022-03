Die Germany's next Topmodel-Anwärterinnen wollen der Chefjurorin Heidi Klum (48) beweisen, dass sie das Zeug zum Modeln haben. Mittlerweile haben sich die Reihen schon ziemlich gelichtet, auch Laura (20) ist schon ausgeschieden. Da sie bereits vor dem großen Umstyling gehen musste, hat sie dieses offenbar selbst in die Hand genommen – statt blond ist sie jetzt brünett. Für die verbliebenen Kandidatinnen steht die Transformation in der kommenden Folge auf dem Plan. Doch wer durchlebt die markanteste Veränderung?

Vanessa wird laut GNTM-Newsletter die Erste sein, die auf dem Frisierstuhl Platz nehmen darf. Was die 20-Jährige dann erwartet, ist allem Anschein nach eine spektakuläre Veränderung: Denn die junge Teilnehmerin soll nach ihrem Umstyling kaum wiederzuerkennen sein! Wenn es nach der Ehefrau von Tom Kaulitz (32) geht, soll die hübsche Brünette durch ihren neuen Look deutlicher aus der Masse herausstechen. Die Fans der Sendung dürfen also gespannt sein.

Und noch eine Besonderheit hat die anstehende Episode zu bieten: Die ehemalige GNTM-Kandidatin Sarina Nowak (28) wird als Gastjurorin mit von der Partie sein! Vor 13 Jahren stand die Beauty noch am Anfang ihrer Modelkarriere, als sie als 16-Jährige selbst an der Show teilnahm. Mittlerweile arbeitet sie als erfolgreiches Curvy-Model und wurde unter anderem schon für "Sports Illustrated" gebucht.

Anzeige

Instagram / laurajebella Die ehemalige GNTM-Kandidatin Laura W. im März 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Ex-GNTM-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de