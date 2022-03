Wow, was für ein heißer Auftritt! Amira Pocher (29) ist dieses Jahr Teil des Let's Dance-Casts. Schon seit der Kennenlern-Show verzaubert die Ehefrau von Oliver Pocher (44) das Publikum und die Fans. Und auch in der dritten Show reißt die Moderatorin wieder alle mit: Amira und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (41) brachten heute Abend eine ziemlich heiße Rumba aufs Tanzparkett!

Dieser ziemlich erotische Lateinamerikanischen Tanz riss das Publikum und die Fans vor den TV-Bildschirmen total mit. In einem schwarzen Glitzerkleid schwebte die 29-Jährige über die Tanzfläche und machte damit die Supporter ganz wuschig. "Fühlt ihr diese sexuelle Spannung zwischen Amira und Massimo auch so?" oder "Also Ausstrahlung hat sie definitiv", schrieben unter anderem zwei begeisterte Twitter-User.

Und auch die Jury rund um Motsi Mabuse (40) war total aus dem Häuschen. "Ich bin glücklich über euch beide, weil, das ist Rumba. Ich habe immer noch die Vorstellung, dass es zwischen euch ein bisschen kühl ist. Aber heute bei der Rumba habe ich gedacht, es ist schön, dass der Tanz im Fokus war und was es heißt – meine Frau, heiße Frau", urteilte die ehemalige Profitänzerin. Und auch Jorge Gonzalez (54) war begeistert: "Ich habe Massimo nicht gesehen, ich habe nur dich gesehen. Deine Blicke, deine Kurven, diese Rumba habt ihr toll gemacht." Insgesamt 21 Punkte haben die zwei bekommen.

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Thomas Burg / ActionPress Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

