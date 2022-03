Kanye West (44) ist seit Monaten nicht gut auf den neuen Freund seiner Ex Kim Kardashian (41) zu sprechen. Dass er Pete Davidson (28) überhaupt nicht leiden kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst vor Kurzem ging der Rapper dann aber so weit, dass er in einem Video eine Knet-Version von Pete bei lebendigem Leib begräbt. Doch damit nicht genug: In einem neuen Clip lässt Kanye den Comedian jetzt verprügeln!

In einer neuen Videoversion seines Songs "Eazy" spielt der Saturday Night Live-Star wieder mal eine Rolle. Dieses Mal zwar nur einen kleinen, aber nicht weniger brutalen Part: In einer kurzen Sequenz des animierten Clips sehen Fans einen verpixelten Pete, der von einem Affen-Skelett verprügelt wird. Während dieser Szene rappt der 44-Jährige: "Gott hat mich vor dem Absturz bewahrt, nur damit ich Pete Davidson den Arsch versohlen kann."

Bei all dieser Gewalt sieht Kanye aber kein Problem. Genau aus diesem Grund konnte er den Hate, den er für Petes Begräbnis in dem ersten Musikvideo bekommen hatte, nicht nachvollziehen. "Kunst ist kein Stellvertreter für irgendein Übel oder Schaden. Jeder, der über meine Kunst etwas anderes behauptet, liegt falsch. Das ist nicht die Absicht dahinter", rechtfertigte der Musiker seinen Clip.

Musikvideo: "The Game, Kanye West" mit "Eazy" Pete Davidson in Kanye Wests neuen Video

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Knetfiguren von Pete Davidson und Kanye West im Musikvideo zu "Eazy"

