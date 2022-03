Matthias Schweighöfer (41) scheint in Ruby O. Fee (26) seine Traumfrau gefunden zu haben. Seit 2019 geht der Blondschopf nun schon gemeinsam mit seiner 15 Jahre jüngeren Freundin durchs Leben. Sowohl im Netz als auch auf Veranstaltungen zeigen die beiden Darsteller immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Anfang März liefen die Turteltauben nun gemeinsam bei den 37. Film Independent Spirit Awards in Santa Monica über den roten Teppich und posierten lässig für die Fotografen. Bei der Preisverleihung standen der 40-Jährige und die braunhaarige Beauty den Hollywood-Größen Maggie Gyllenhaal (44) oder Sydney Sweeney (24) auch in Sachen Fashion in nichts nach.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de