Da liegt eindeutig Liebe in der Luft! 2021 erlebte Franziska bei Love Island eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle mit Jannik Driever. Dieser hatte sich in der Reality-TV-Show nie so richtig für eine Frau entscheiden können und fuhr sogar mehrgleisig. Die Blondine musste schließlich ihren Koffer packen – trotz der Pleite ist sie dankbar für die Zeit. Jetzt überraschte sie ihre Follower im Netz aber mit tollen Neuigkeiten: Franzi ist in einer Beziehung!

Via Instagram verkündete die Beauty nun die freudige Nachricht. Auf einem romantischen Schnappschuss zeigte sich Franzi vor einer traumhaften Kulisse im belgischen Zoute mit dem neuen Mann an ihrer Seite – dieser umarmte sie von hinten und hauchte ihr einen Schmatzer in die Haare. Beide sehen megahappy aus. "Glücklicher als eine Möwe mit belgischen Pommes", schrieb sie dazu und ergänzte ein weißes Herzchen. Doch wer genau ist Franzis Liebster?

Mike Luxen hat das Herz der Influencerin augenscheinlich im Sturm erobert. Er ist in seiner Heimat Belgien vor allem als DJ bekannt. Hierzulande war er schon ein paar Mal im TV zu sehen. Von 2016 bis 2018 verkörperte er in der Reality-TV-Seifenoper Köln 50667 den Rebellen Ben Grothe.

Franziska und Jannik, "Love Island"-Kandidaten 2021

Die Ex-"Love Island"-Kandidatin Franziska im Januar 2022

"Love Island"-Franziska

