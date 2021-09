Love Island und Herzblatt sind ja irgendwo fast dasselbe – das dachte zumindest Franziskas Oma. Vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow musste die 27-Jährige ihrer Oma erst einmal erklären, worum es dort eigentlich geht. Ihre Oma hat das Konzept der Datingshow aber anscheinend nicht wirklich verstanden. Franziska erzählte im Gespräch mit Promiflash, wie ihre Familie auf ihre "Love Island"-Teilnahme reagiert hat.

Im Interview mit Promiflash erklärte sie vor ihrem Einzug in die Villa: "Die sind alle total begeistert und unterstützen mich wirklich seit Tag eins. Außer meine Oma, die konnte damit nicht ganz so viel anfangen." Franziska habe versucht, ihrer Großmutter zu erklären, was genau "Love Island" ist, indem sie einen interessanten Vergleich zog. "Es ist ungefähr so wie die Sendung 'Herzblatt', nur über eine längere Zeit", sagte sie. Trotz der kreativen Umschreibung verstehe ihre Oma das nicht so ganz, aber unterstützen tue sie ihre Enkelin trotzdem.

Ob ihre Oma das ganze Drama mit Jannik mitgekriegt hat? Der wollte sich mal wieder nicht zwischen zwei Frauen entscheiden. Nach dem anfänglichen Liebes-Dreieck zwischen ihm, Andrina (28) und Lena fuhr er nun auch mit Franziska und Angelina zweigleisig.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidatin Franziska

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Franziska und Jannik, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / its.me.franzi "Love Island"-Franziska

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de