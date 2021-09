Love Island-Kandidat Jannik tut es schon wieder! Zu Beginn der diesjährigen Staffel sorgte der Stadtbahnfahrer für ganz schön viel Chaos in der Villa. Er wollte sich einfach nicht zwischen Lena Schiwiora und Andrina Santoro (28) entscheiden, also hielt er sie sich einfach beide warm. Jetzt macht er dasselbe doch glatt noch einmal – dieses Mal mit den zwei neuen Girls Franziska und Angelina.

Bei der Ankunft der drei weiblichen Granaten warf Jannik zunächst ein Auge auf Franziska, doch in der Folge von Donnerstag flirtete er auch mit Angelina, was das Zeug hält. Entscheiden will er sich mal wieder nicht – er findet beide Frauen einfach toll. Zuschauer sind deshalb stinksauer auf den 26-Jährigen. "Jannik bandelt schon wieder mit zwei Frauen gleichzeitig an. Er lernt auch einfach nicht dazu oder?", beschwert sich jetzt ein Zuschauer auf Twitter.

Auch wenn Jannik zum Ende der Folge zumindest eine Tendenz zu Angelina entwickelte und Franzi auch darüber informierte, scheinen die meisten Fans inzwischen ganz schön genervt von seinem Verhalten in der Kuppelshow zu sein. Weitere Nutzer teilten Tweets wie: "Ehrlich – welche Frau will Jannik als Partner haben? Da muss man ja Angst haben, dass er einen alle 15 Minuten betrügt" oder auch "Jannik war vor drei Sekunden ja so fasziniert von Franzi? Aber wie immer muss er sich alles offenhalten".

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jannik, Islander 2021

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Granate Angelina

Anzeige

RTLZWEI Die neuen "Love Island"-Couples

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de